Женщинам старше 40 стоит быть осторожнее с планкой. Врач назвала главную опасность

Врач-реабилитолог Леля Савосина предупредила женщин старше 40 лет об опасностях выполнения упражнения "планка" без соблюдения правильной техники.
Она отметила, что данное упражнение может быть полезным только при условии правильного выполнения, иначе оно может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.
По словам эксперта, особенно важно соблюдать правильное выполнение планки женщинам старше 40 лет, когда из-за возрастных изменений осанка может ухудшаться, появляется лишний вес и нарушается стабилизация позвоночника, пишет "Подмосковье сегодня".
Савосина также подробно объяснила, какие негативные последствия могут возникнуть из-за неправильной техники. Например, усиление поясничного прогиба может привести к деформации брюшной полости, что, в свою очередь, способствует опущению внутренних органов и накоплению висцерального жира.
Нарушение дыхания, ослабление ягодичных мышц и ускоренное образование целлюлита также могут быть результатами неправильно выполненной планки.
Пла́нка — статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины. Планка похожа на начальную позицию отжиманий, в которой требуется удержаться долгое время.
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