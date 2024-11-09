Женщинам старше 40 стоит быть осторожнее с планкой. Врач назвала главную опасность

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Врач-реабилитолог Леля Савосина предупредила женщин старше 40 лет об опасностях выполнения упражнения "планка" без соблюдения правильной техники.

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Она отметила, что данное упражнение может быть полезным только при условии правильного выполнения, иначе оно может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.

По словам эксперта, особенно важно соблюдать правильное выполнение планки женщинам старше 40 лет, когда из-за возрастных изменений осанка может ухудшаться, появляется лишний вес и нарушается стабилизация позвоночника, пишет "Подмосковье сегодня".

Савосина также подробно объяснила, какие негативные последствия могут возникнуть из-за неправильной техники. Например, усиление поясничного прогиба может привести к деформации брюшной полости, что, в свою очередь, способствует опущению внутренних органов и накоплению висцерального жира.

Нарушение дыхания, ослабление ягодичных мышц и ускоренное образование целлюлита также могут быть результатами неправильно выполненной планки.

Уточнения

Пла́нка — статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины. Планка похожа на начальную позицию отжиманий, в которой требуется удержаться долгое время.

