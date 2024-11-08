Стальная грудь с помощью простых упражнений! В спортзале обзавидуются

Доктор Тайлер Уилер, специалист в области медицины, рассказал о наиболее эффективных упражнениях для укрепления грудных мышц.
Он начал с рекомендаций по выполнению динамической планки на коленях, при которой нужно принять положение на четвереньках, выровняв корпус, чтобы он образовал прямую линию. Затем следует поочередно переходить с локтей на ладони, начиная с правой руки.
Далее эксперт порекомендовал несколько вариаций отжиманий, включая классические, с колен и на одной руке, пишет Men Today.
Заключительным упражнением для тренировки груди он назвал так называемые отжимания лучника. Для их выполнения нужно встать в упор лёжа с широко расставленными руками, а затем перенести вес на одну руку и выполнить отжимание.
Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.
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