Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты советуют, как избежать проблем на отдыхе в Таиланде
Как сохранить коробку передач в отличном состоянии
Российские туристы смогут брать на Мальдивы только одну пачку сигарет
Кардиолог рассказала, что сон в подушках может быть признаком болезни
Что сказать инопланетянам: ученые создают послание для внеземных цивилизаций
Путин объяснил, почему создание валюты БРИКС пока невозможно
Кого выбрали лучшими на премии ТОП-5 АВТО 2023
Натальная карта не даёт Бьянке обрести счастье с любимым
Почему нельзя регулярно проглатывать жевательную резинку

Стальная грудь с помощью простых упражнений! В спортзале обзавидуются

0:51
Спорт

Доктор Тайлер Уилер, специалист в области медицины, рассказал о наиболее эффективных упражнениях для укрепления грудных мышц.

Стальная грудь с помощью простых упражнений! В спортзале обзавидуются
Фото: flickr.com by istolethetv from Hong Kong, China, CC BY 2.0

Он начал с рекомендаций по выполнению динамической планки на коленях, при которой нужно принять положение на четвереньках, выровняв корпус, чтобы он образовал прямую линию. Затем следует поочередно переходить с локтей на ладони, начиная с правой руки.

Далее эксперт порекомендовал несколько вариаций отжиманий, включая классические, с колен и на одной руке, пишет Men Today.

Заключительным упражнением для тренировки груди он назвал так называемые отжимания лучника. Для их выполнения нужно встать в упор лёжа с широко расставленными руками, а затем перенести вес на одну руку и выполнить отжимание.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Автоэлектрик рассказал, что делать, если новый аккумулятор постоянно разряжается
Авто
Автоэлектрик рассказал, что делать, если новый аккумулятор постоянно разряжается Аудио 
Сводка с фронта: бойцы КНДР впервые участвовали в боях, Запад все провалы ВСУ будет вешать на Зеленского
Военные новости
Сводка с фронта: бойцы КНДР впервые участвовали в боях, Запад все провалы ВСУ будет вешать на Зеленского Аудио 
Популярное
Дорога в Атлантиду: глубоководное открытие, удивившее ученых

Удивительная находка на дне Тихого океана — дорога из "кирпичей", ведущая в глубину.

Дорога в Атлантиду: глубоководное открытие, удивившее ученых
Запариваем банный веник правильно: как сохранить аромат и пользу
Запариваем банный веник правильно: как сохранить аромат и пользу
Ошибка водителей: почему важно дать двигателю поработать перед остановкой
Сводка с фронта: бойцы КНДР впервые участвовали в боях, Запад все провалы ВСУ будет вешать на Зеленского
Наступление ВС РФ на Херсон и Запорожье. Как Киев потеряет эти регионы полностью Дмитрий Плотников Шольц разрушил правящую коалицию, спасая режим Зеленского Любовь Степушова Забывание имеет эволюционные преимущества Игорь Буккер
Автоэлектрик рассказал, что делать, если новый аккумулятор постоянно разряжается
В Италии удивились тому, что "Газпром" находит деньги для инвестиций
Как быстро и без усилий убрать пни с участка
Как быстро и без усилий убрать пни с участка
Последние материалы
Путин объяснил, почему создание валюты БРИКС пока невозможно
Стальная грудь с помощью простых упражнений! В спортзале обзавидуются
Кого выбрали лучшими на премии ТОП-5 АВТО 2023
Натальная карта не даёт Бьянке обрести счастье с любимым
Почему нельзя регулярно проглатывать жевательную резинку
Истинная причина, по которой люди не будут клонировать друг друга
Моисеев напомнил, что очередной алмазный кризис — пятый по счёту в 21 веке
Как обычный чеснок может спасти ваши комнатные растения
Среди россиян резко снизился спрос на строящееся жильё
Наступление ВС РФ на Херсон и Запорожье. Как Киев потеряет эти регионы полностью
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.