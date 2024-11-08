Чем заменить гантели и фитнес-шар в домашних условиях? Рассказываем

Фитнес-тренер Екатерина Наберухина поделилась рекомендациями по использованию домашних предметов для тренировок.
Она отметила, что для отжиманий и прокачки бицепсов можно использовать книги, а пустые пластиковые бутылки, наполненные водой или песком, станут отличной заменой гантелей.
Также Наберухина предложила использовать стул как замену фитнес-шара для улучшения равновесия, пишет "Вечерняя Москва".
В завершение тренер порекомендовала использовать швабру: ручка подойдёт для приседаний и выпадов, что поможет проработать различные группы мышц.
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