Чем заменить гантели и фитнес-шар в домашних условиях? Рассказываем

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Фитнес-тренер Екатерина Наберухина поделилась рекомендациями по использованию домашних предметов для тренировок.

Фото: wikimedia.org by Helisusa, CC BY 4.0

Она отметила, что для отжиманий и прокачки бицепсов можно использовать книги, а пустые пластиковые бутылки, наполненные водой или песком, станут отличной заменой гантелей.

Также Наберухина предложила использовать стул как замену фитнес-шара для улучшения равновесия, пишет "Вечерняя Москва".

В завершение тренер порекомендовала использовать швабру: ручка подойдёт для приседаний и выпадов, что поможет проработать различные группы мышц.

Необязательно тратить деньги на спортивный инвентарь, ведь всё необходимое можно найти дома!

Уточнения

Ганте́ли (от нем. Hantel) — спортивный инвентарь для выполнения физических упражнений с отягощениями, направленный на развитие мышц, укрепление суставов и общей работоспособности организма.



Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

