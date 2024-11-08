Фитнес-тренер объяснила, кому нельзя принимать протеин

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Фитнес-тренер Евгения Абдуллаева подчеркнула, что приём протеина требует осознанного подхода, так как в ряде случаев он может быть опасен.

Фото: freepik.com by prostooleh на Freepik, PDM

Среди противопоказаний она назвала аллергии на добавки, индивидуальную непереносимость компонентов, проблемы с почками, низкое давление и сердечно-сосудистые заболевания, пишет "СЭ"

Абдуллаева добавила, что протеин может не подойти тем, кто не знает, как правильно строить план питания и тренировок, полагая, что один лишь приём добавок ускорит рост мышц и сжигание жира.

В качестве натуральных источников белка тренер предложила продукты вроде яиц, куриного мяса, индейки, утки, телятины, говядины, кролика, рыбы и морепродуктов.

Уточнения

Протеи́н — биохимический элемент в форме органического соединения, состоящий из набора аминокислотных остатков и являющийся основной простой белковой частью биологических клеток животного и растительного мира.

