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Как правильно принимать креатин, чтобы максимизировать его эффективность

1:49
Спорт

Креатин — это вещество, которое естественным образом синтезируется в организме и играет ключевую роль в обеспечении мышц энергией. Он часто используется в виде биологически активной добавки (БАД) спортсменами и людьми, стремящимися нарастить мышечную массу и улучшить физическую выносливость.

Как правильно принимать креатин, чтобы максимизировать его эффективность
Фото: flickr.com by U.S. Naval Forces Central Command/U.S. Fifth Fleet, PDM

Как креатин помогает наращивать мышцы?

  • Повышение силы и мощности. Креатин увеличивает запасы креатинфосфата в мышцах, что позволяет им генерировать больше энергии для интенсивных тренировок и увеличить силу и мощность.
  • Увеличение мышечной массы. Повышение силы и мощности создаёт более благоприятные условия для роста мышц.
  • Улучшение восстановления. Креатин способствует более быстрому восстановлению мышц после тренировок, что позволяет чаще тренироваться и ускорять рост мышц.

Важно учитывать следующие факторы

  • Возможные побочные эффекты. Прием креатина может вызывать побочные эффекты, такие как вздутие живота, диарея, головная боль, мышечные спазмы.
  • Противопоказания. Креатин не рекомендуется принимать людям с почечной недостаточностью, с заболеваниями печени, с беременностью и кормлением грудью.
  • Консультация с врачом. Перед приёмом креатина в качестве БАД необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы исключить возможные противопоказания и подбрать оптимальную дозировку.

Креатин — это эффективное средство для увеличения силы, мощности и мышечной массы при правильном применении и в сочетании с физической активностью и правильным питанием. Однако перед приёмом креатина необходимо проконсультироваться с врачом.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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