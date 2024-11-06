Инфантино сказал, что США во главе с Трампом великолепно проведут ЧМ-2026

0:44 Your browser does not support the audio element. Спорт

Глава ФИФА Джанни Инфантино поздравил кандидата Дональда Трампа с победой на выборах президента США.

Фото: freepik.com by pikisuperstar, PDM

Он опубликовал на странице в соцсети несколько совместных фото и подписал: "Поздравляю, господин президент! Мы проведем великолепный чемпионат мира в 2026 году и великолепный клубный чемпионат мира в 2025 году в США. Футбол объединяет мир".

ЧМ проведут с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые примут участие 48 сборных, финал пройдет на "Метлайф-стэдиум", сообщает РБК Спорт.

Уточнения

Джа́нни Инфанти́но — спортивный функционер, 9-й президент ФИФА с 26 февраля 2016 года, юрист по специальности.

