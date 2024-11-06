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Инфантино сказал, что США во главе с Трампом великолепно проведут ЧМ-2026

0:44
Спорт

Глава ФИФА Джанни Инфантино поздравил кандидата Дональда Трампа с победой на выборах президента США.

Инфантино сказал, что США во главе с Трампом великолепно проведут ЧМ-2026
Фото: freepik.com by pikisuperstar, PDM

Он опубликовал на странице в соцсети несколько совместных фото и подписал: "Поздравляю, господин президент! Мы проведем великолепный чемпионат мира в 2026 году и великолепный клубный чемпионат мира в 2025 году в США. Футбол объединяет мир".

ЧМ проведут с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые примут участие 48 сборных, финал пройдет на "Метлайф-стэдиум", сообщает РБК Спорт.

Уточнения

Джа́нни Инфанти́но — спортивный функционер, 9-й президент ФИФА с 26 февраля 2016 года, юрист по специальности. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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