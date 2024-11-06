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МОК заставил посомневаться в гендерной принадлежности Хелиф

Спорт

В Международном олимпийском комитете заявили, что документы о гендерной принадлежности алжирской боксёрши Иман Хелиф, которая взяла золото Олимпиады-2024, непроверенные.

МОК заставил посомневаться в гендерной принадлежности Хелиф
Фото: wikimapia by Kru Tony Moore, CC BY-SA 4.0

Их происхождение невозможно подтвердить, сообщил Odds. ru представитель МОК.

Французское издание Le Correspondent ранее опубликовало данные якобы из медицинской карты спортсменки, где говорится, что она — мужчина. А МРТ якобы показала, что у боксерши нет матки, но есть "семенники в паховых каналах" и микропенис в виде "гипертрофии клитора".

"МОК не будет комментировать сообщения СМИ о непроверенных документах, происхождение которых невозможно подтвердить", — сказал представитель комитета.

Уточнения

Иман Хелиф (араб. إيمان خليف‎; род. 2 мая 1999, Аин-Сиди-Али, Лагуат) — алжирская спортсменка, занимающаяся боксом.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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