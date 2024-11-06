МОК заставил посомневаться в гендерной принадлежности Хелиф

В Международном олимпийском комитете заявили, что документы о гендерной принадлежности алжирской боксёрши Иман Хелиф, которая взяла золото Олимпиады-2024, непроверенные.
Их происхождение невозможно подтвердить, сообщил Odds. ru представитель МОК.
Французское издание Le Correspondent ранее опубликовало данные якобы из медицинской карты спортсменки, где говорится, что она — мужчина. А МРТ якобы показала, что у боксерши нет матки, но есть "семенники в паховых каналах" и микропенис в виде "гипертрофии клитора".
"МОК не будет комментировать сообщения СМИ о непроверенных документах, происхождение которых невозможно подтвердить", — сказал представитель комитета.
Иман Хелиф (араб. إيمان خليف; род. 2 мая 1999, Аин-Сиди-Али, Лагуат) — алжирская спортсменка, занимающаяся боксом.
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