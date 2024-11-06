Теннисистка Потапова развелась с Шевченко

0:32 Your browser does not support the audio element. Спорт

Российская 23-летняя теннисистка Анастасия Потапова в телеграм-канале рассказала о том, что развелась с теннисистом Александром Шевченко.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

"К сожалению, мы с Александром приняли решение разойтись…Причины развода мы бы хотели оставить при себе. Очень прошу вас не задавать нам лишних вопросов на эту тему и уважать наше решение", — заявила Потапова.

Напомним, что супруги Потапова и Шевченко поженились в декабре прошлого года, пишет РБК Спорт.

Уточнения

Анастаси́я Серге́евна Пота́пова (род. 30 марта 2001, Саратов) — российская теннисистка; победительница пяти турниров WTA (из них два в одиночном разряде);

