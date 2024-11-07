Косые скручивания на пресс сделают ваш живот рельефным и красивым

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Фитнес-тренер Иван Кузьменко рассказал, как добиться красивого и подтянутого живота. В этом вам поможет упражнение "косые скручивания" на пресс.

Фото: commons.wikimedia.org by Helisusa, CC BY-SA 4.0

"Отличное упражнение для проработки косых мышц живота и более выраженной талии. Многие начинающие спортсмены теряются в вариациях и не видят в них отличий", — цитирует тренера "Чемпионат".

По его словам, чтобы пресс был рельефным, также важно правильно питаться, соблюдая дефицит калорий. Классические косые скручивания Чтобы их выполнить, лягте на спину, согните ноги в коленях и упритесь стопами в пол чуть шире таза.

Руки заведите за голову, локти должны быть направлены в стороны. Поднимайте корпус, тянитесь правым локтем к противоположному колену. Затем опуститесь обратно.

На следующем повторении поменяйте сторону. Кроме того, можно выполнять скручивания стоя с подъёмом ног; скручивания сидя на скамье; скручивания в висе.