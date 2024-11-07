Подъём штанги на бицепс — хорошее упражнение, чтобы росли мышцы рук

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Фитнес-тренер Егор Ходырев рассказал о пользе подъемов штанги на бицепс. Это упражнение поможет прокачать мышцы рук.

Фото: Openverse by ThoroughlyReviewed, CC BY 2.0

"Это силовое изолированное упражнение направлено на развитие бицепса плеча. Оно включает в себя сгибание и разгибание рук в локтях за счёт сокращения и растяжения короткой и длинной головок двуглавой мышцы плеча", — цитирует тренера "Чемпионат".

Он добавил, что накаченный бицепс придаёт рукам спортивный вид, поддерживает здоровье суставов и помогает справляться с подъёмом тяжестей в быту.

Варианты выполнения подъёма штанги на бицепс: подъём штанги на бицепс сидя; подъём штанги на бицепс обратным хватом; подъём штанги на бицепс широким хватом; подъём штанги на бицепс узким хватом.

Упражнение стоит выполнять плавно, туловище при этом не должно раскачиваться.

Уточнения

Двугла́вая мы́шца плеча́ (би́цепс, лат. musculus biceps brachii) — большая мышца плеча, хорошо заметна под кожей.

