Врач рассказал о распространённой травме при выполнении йоги

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Врач травматолог-ортопед Абдула Гаджимуратов рассказал, какие позы из йоги могут привести к травме.

Фото: commons.wikimedia.org by Iveto, CC BY-SA 4.0

"При неправильной технике или чрезмерных нагрузках во время йоги могут возникнуть травмы. Одной из самых распространённых является так называемая "йога-ягодицы", или проксимальная тендинопатия подколенного сухожилия", — цитирует доктора "Чемпионат".

Боль может возникнуть прямо под ягодицей. Многие игнорируют начальные признаки этой боли, считая её нормой. Обычно боль возникает при наклонах вперёд, глубоких приседаниях или растяжках, например, в позе наклона вперёд.

Часто боль ощущается как глубокая или пульсирующая в области ягодиц, усиливаясь после практики йоги. Дискомфорт может быть сильнее в состоянии покоя после занятий. Чтобы боль ушла, стоит на время перестать практиковать интенсивные растяжки и сосредоточиться на укреплении мышц бедра и ягодиц.

Также помогут холодные компрессы, противовоспалительные препараты и физиотерапия.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

