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Упражнение Тяга Кинга поможет накачать сильные ноги

0:43
Спорт

Фитнес-тренер Егор Ходырев рассказал, что упражнение тяга Кинга поможет накачать ноги и развить координацию.

Упражнение Тяга Кинга поможет накачать сильные ноги
Фото: flickr.com by mark sebastian, CC BY-SA 2.0

"Тяга Кинга, или становая тяга на одной ноге — упражнение, направленное на развитие мышц нижней части тела, укрепление низа спины и улучшение координационных способностей. Его можно делать как вспомогательное упражнение для повышения результатов в приседании и становой тяге", — цитирует Ходырева "Чемпионат".

Новичкам стоит выполнять упражнение с собственным весом тела. Это поможет освоить технику. После можно использовать штангу, гантель или гирю. Это оградит вас от травм.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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