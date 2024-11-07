Упражнение Тяга Кинга поможет накачать сильные ноги

0:43 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фитнес-тренер Егор Ходырев рассказал, что упражнение тяга Кинга поможет накачать ноги и развить координацию.

Фото: flickr.com by mark sebastian, CC BY-SA 2.0

"Тяга Кинга, или становая тяга на одной ноге — упражнение, направленное на развитие мышц нижней части тела, укрепление низа спины и улучшение координационных способностей. Его можно делать как вспомогательное упражнение для повышения результатов в приседании и становой тяге", — цитирует Ходырева "Чемпионат".

Новичкам стоит выполнять упражнение с собственным весом тела. Это поможет освоить технику. После можно использовать штангу, гантель или гирю. Это оградит вас от травм.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок.

