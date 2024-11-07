"Аль-Хиляль" может расторгнуть контракт с Неймаром

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Бразильский нападающий саудовского "Аль-Хиляля" Неймар в ближайшем будущем может стать свободным агентом. Как сообщает UOL, клуб планирует разорвать с ним контракт в январе 2025 года.

Фото: memoria.ebc.com.br/ by Tânia Rêgo/ABr, CC BY 3.0

Летом 2023 года Неймар перешёл в "Аль-Хиляль" из французского "Пари Сен-Жермен" за €90 млн. За новую команду он успел сыграть только пять матчей и забить один гол. 18 октября 2023 года в игре за сборную Бразилии против Уругвая Неймар получил травму: у него были порваны крестообразные связки и мениск. Предполагается, что восстановление займёт около десяти месяцев. Клуб заплатил €90 млн за трансфер игрока, а также тратит на его зарплату €160 млн. Всего Неймар провёл за саудовский клуб лишь семь матчей.

Согласно источнику, среди вариантов дальнейшей карьеры Неймар отдаёт предпочтение клубу, в котором он начинал свою карьеру — "Сантосу". В настоящее время "Сантос" выступает во втором дивизионе Бразилии, вылетев из элиты по итогам прошлого сезона.

Уточнения

Нейма́р да Си́лва Са́нтос Жу́ниор (порт. Neymar da Silva Santos Júnior; португальское произношение: [nejˈmaʁ dɐ ˈsiwvɐ ˈsɐ̃tus ˈʒũɲoʁ]; род. 5 февраля 1992, Можи-дас-Крузис, штат Сан-Паулу), или же просто Нейма́р (порт. Neymar) — бразильский футболист, нападающий, вингер и атакующий полузащитник саудовского клуба «Аль-Хиляль» и национальной сборной Бразилии.

