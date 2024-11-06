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Кандидат на пост главы МОК объяснил отстранение россиян

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Спорт

Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу прокомментировал отстранение российских спортсменов. Его заявление опубликовано на сайте Sportsin.

Кандидат на пост главы МОК объяснил отстранение россиян
Фото: commons.wikimedia.org by The Department for Culture, Media and Sport, CC BY 2.0

"Это решение было принято не одним мной. Во время допингового скандала мы нашли способ отделить чистых спортсменов от явно испорченной системы. Когда будет необходимо — нужно будет найти способ их вернуть", — сообщил Себастьян Коу.

28 октября, в ходе встречи с председателем подкомитета по вопросам спорта высших достижений и спортивной деятельности Украины Ольгой Саладухой, он подчеркнул, что не допустит участия россиян, даже если они будут выступать в нейтральном статусе.

Текущий глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах не намерен участвовать в выборах главы организации, которые состоятся в марте 2025 года.

Уточнения

Междунаро́дная ассоциа́ция легкоатлети́ческих федера́ций (от англ. International Amateur Athletics Federation, IAAF, ИААФ, официально с 2019 года — World Athletics, букв. с англ. — «Международная атлетика») — всемирная управляющая организация любительского спорта. Президент — Себастьян Коу (Великобритания).

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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