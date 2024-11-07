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Ирина Винер рассказала, от чего зависит возвращение российских атлетов на Олимпийские игры

2:08
Спорт

Председатель Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по физической культуре, спорту и здоровому образу жизни Ирина Винер считает отстранение российских спортсменов от международных соревнований серьёзным испытанием.

Ирина Винер рассказала, от чего зависит возвращение российских атлетов на Олимпийские игры
Фото: commons.wikimedia.org by Сайт Министерства спорта Республики Татарстан, CC BY 4.0

Тренер и политик поделилась своим взглядом на адаптацию российского спорта и перспективы восстановления связей с международным сообществом.

По словам Винер, ранее спортивная политика была ориентирована на континентальные чемпионаты, чемпионаты мира и Олимпийские игры, но теперь эта система нарушена. Это стало ударом для спортсменов, в том числе психологическим. Некоторые смогли преодолеть трудности, но для других это стало настоящим испытанием. Например, спортсмены, прошедшие отбор на Олимпийские игры, не были допущены к соревнованиям и отказались от участия.

Тренер напомнила, что представители художественной гимнастики приняли решение не выступать без флага и гимна, особенно учитывая золотые олимпийские медали. После того, как Россия и Беларусь не были допущены на чемпионат Европы, гимнасты этих стран сосредоточились на развитии соревнований внутри страны.

Возвращение россиян на международную арену будет зависеть от политической ситуации, страны и усилий президента Владимира Путина, подчеркнула Винер в беседе с Общественной Службой Новостей. Она рассказала, что на недавнем заседании Совета по развитию физической культуры и спорта обсуждались вопросы развития соревнований и спортивных клубов внутри страны. В день проводится около 50 соревнований разного уровня, поэтому спортсмены продолжают тренироваться и выступать в России.

"Возвращение россиян зависит от политики нашего государства. Если будет принято такое решение, что да, возвращаемся, то спортсмены должны вернуться, даже под нейтральным флагом. Мы, конечно, примем это, потому что каждое решение нашей страны имеет под собой почву", — добавила Винер.

Уточнения

Ири́на Алекса́ндровна Ви́нер (c 1992 по 2022 г. — Ви́нер-Усма́нова; род. 30 июля 1948, Самарканд, Узбекская ССР, СССР) — советский и российский тренер по художественной гимнастике, педагог, доктор педагогических наук, профессор.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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