Аверьянов отправлен в отставку с поста главного тренера ФК Урал

Футбольный клуб "Урал" объявил об увольнении главного тренера Евгения Аверьянова. Об этом сообщил известный журналист Сергей Ильёв.
Как сообщает "Царьград", екатеринбургская команда приняла решение прекратить сотрудничество с наставником. Футболистов уже проинформировали об изменениях в тренерском штабе.
"Урал" занимает четвёртое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Отставание от лидирующей пары "Торпедо" и "Балтика" составляет шесть очков. Однако в последних шести встречах команда смогла одержать лишь одну победу. В последнем матче 4 ноября "Урал" сыграл вничью с командой "Родина".
Евге́ний Генна́дьевич Аверья́нов (род. 31 марта 1979, Каменск-Уральский, РСФСР, СССР) — российский футболист, защитник; тренер.
«Ура́л» — российский футбольный клуб из Екатеринбурга.
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