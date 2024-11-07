Аверьянов отправлен в отставку с поста главного тренера ФК Урал

0:45 Your browser does not support the audio element. Спорт

Футбольный клуб "Урал" объявил об увольнении главного тренера Евгения Аверьянова. Об этом сообщил известный журналист Сергей Ильёв.

Фото: freepik.com by pikisuperstar, PDM

Как сообщает "Царьград", екатеринбургская команда приняла решение прекратить сотрудничество с наставником. Футболистов уже проинформировали об изменениях в тренерском штабе.

"Урал" занимает четвёртое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Отставание от лидирующей пары "Торпедо" и "Балтика" составляет шесть очков. Однако в последних шести встречах команда смогла одержать лишь одну победу. В последнем матче 4 ноября "Урал" сыграл вничью с командой "Родина".

Уточнения

Евге́ний Генна́дьевич Аверья́нов (род. 31 марта 1979, Каменск-Уральский, РСФСР, СССР) — российский футболист, защитник; тренер.



«Ура́л» — российский футбольный клуб из Екатеринбурга.

