Арина Соболенко потерпела первое поражение в статусе первой ракетки мира в 2024 году

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Белорусская теннисистка Арина Соболенко понесла первое поражение в роли первой ракетки мира в 2024 году. В третьем раунде Фиолетовой группы на женском Итоговом турнире WTA — 2024 она потерпела поражение от казахстанки Елены Рыбакиной, занимающей пятую строчку в мировом рейтинге. Матч завершился со счетом 4:6, 6:3, 1:6. Об этом сообщает "Чемпионат".

Фото: commons.wikimedia.org by Keith Allison, CC BY-SA 2.0

Тем не менее, Соболенко сумела одержать победу в первых двух матчах, что обеспечило ей выход в полуфинал турнира. В то же время Рыбакина, уступив в своих двух стартовых встречах, утратила возможность пробиться в полуфинал Итогового турнира — 2024.

На сегодняшний день титул победительницы Итогового турнира принадлежит Иге Швёнтек из Польши, которая занимает вторую позицию в мировом рейтинге.

Уточнения

Ари́на Серге́евна Соболе́нко (бел. Арына Сяргееўна Сабале́нка; род. 5 мая 1998, Минск) — белорусская теннисистка. Первая ракетка мира в одиночном и парном разряде; победительница трёх турниров Большого шлема в одиночном разряде.

