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Доктор назвал преимущества бега в холодную погоду

2:18
Спорт

Бегуны, которые занимаются лёгкой атлетикой на протяжении всего года, испытывают опасение перед наступлением холодной погоды. Тем не менее, новые исследования показывают, что преимущества бега при низких температурах значительно превышают положительные эффекты физической активности в тепле. Об этом сообщает "Чемпионат".

Доктор назвал преимущества бега в холодную погоду
Фото: freepik

Доктор Джошуа Бломгрен из Университета Раша в Чикаго утверждает, что тренировки могут служить отличным лекарством даже зимой. Он выделяет шесть ключевых преимуществ бега в условиях холода.

Снижает тепловую нагрузку. Недавние исследования показывают, что тренировки в жаркую погоду могут быть более сложными. Повышение температуры тела связано с большей нагрузкой на сердечно-сосудистую систему и метаболизм.

Ускоряет обмен веществ. Наш организм запрограммирован на накопление жировых запасов, что приводит к замедлению метаболизма при уменьшении физической активности. Бег в холодную погоду "обманывает" тело, способствуя ускорению обменных процессов и поддержанию оптимального веса.

Поднимает настроение. Осеннее депрессивное состояние, или сезонное аффективное расстройство, возникает из-за укорочения дней и недостатка солнечного света. Физические нагрузки способствуют выделению гормонов счастья, таких как серотонин и эндорфины.

Способствует снижению веса. Бег является эффективным способом сжигания калорий, что помогает как в поддержании, так и в снижении веса зимой. Кроме того, у тех, кто регулярно бегает, риск преждевременной смерти снижается на 25-40%.

Преобразует "вредный" жир в "полезный". В человеческом организме различают несколько типов жира: белый, коричневый и промежуточные варианты. Белый жир считается "нежелательным", тогда как бурый жир представляет собой метаболически активную ткань, способствующую сжиганию калорий. Исследования показывают, что регулярные физические нагрузки и воздействие низких температур могут способствовать трансформации белого жира в бурый.

Уточнения

Бег — один из способов передвижения (локомоции) человека и животных; отличается от ходьбы наличием так называемой фазы «полёта» и осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.
 

Эндорфи́ны группа полипептидных химических соединений, по способу действия сходных с опиатами, которые естественным путём вырабатываются в нейронах головного мозга и обладают способностью уменьшать боль, аналогично опиатам, и влиять на эмоциональное состояние.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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