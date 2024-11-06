Бывший игрок сборной России назначен главным тренером Урала

1:18 Your browser does not support the audio element. Спорт

Евгений Аверьянов покинул пост главного тренера "Урала", и его место временно занял Олег Шатов. Отставка Аверьянова произошла по взаимному согласию с руководством клуба.

Президент "Урала" Григорий Иванов поблагодарил Евгения Аверьянова за проделанную работу, отметив, что тот принял команду в сложное время и провел большую работу. Однако, по словам Иванова, результаты первого круга, в котором "Урал" занимает лишь четвертое место, оказались недостаточными.

Исполняющим обязанности главного тренера "Урала" назначен бывший футболист сборной России Олег Шатов. Он входил в тренерский штаб Аверьянова с лета этого года в качестве помощника.

Олег Шатов, в прошлом игрок "Зенита" и сборной России, трижды становился чемпионом России в составе питерского клуба, а также дважды выигрывал Кубок и Суперкубок России. С 2013 по 2016 год он выступал за сборную России, сыграв 28 матчей и забив два гола. В числе его достижений — участие в чемпионате Европы 2016 года, где он отдал результативную передачу в одном из матчей.

Уточнения

Первая лига — второй по значимости дивизион профессионального футбола в России.

