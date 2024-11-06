Инфантино выразил уверенность в успехе ЧМ-2026 в США под руководством Трампа

Джанни Инфантино, глава ФИФА, поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США в своих соцсетях.

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В личном блоге Инфантино опубликовал совместные фотографии с Трампом. Он поздравил Трампа с победой на выборах и выразил уверенность, что ЧМ-2026 и клубный чемпионат мира 2025 года в США пройдут на высшем уровне, добавив, что футбол объединяет мир.

Чемпионат мира по футболу 2026 года, который впервые соберет 48 сборных, пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Финальный матч состоится на "Метлайф-стэдиум" в штате Нью-Джерси.

В 2025 году в США пройдет первый в истории Клубный чемпионат мира с участием 32 команд. Турнир состоится с 15 июня по 13 июля.

Уточнения

Джа́нни Инфанти́но (итал. Gianni Infantino; полное имя Джованни Винченцо Инфантино, итал. Giovanni Vincenzo Infantino; род. 23 марта 1970, Бриг, Вале, Швейцария) — спортивный функционер, 9-й президент ФИФА с 26 февраля 2016 год.

