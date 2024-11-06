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Это упражнение сделает плечи мужчин более накаченными и красивыми

1:37
Спорт

Фитнес-тренер Егор Ходырев рассказал, что для этого отлично подойдут "Махи гантелями в стороны".

Это упражнение сделает плечи мужчин более накаченными и красивыми
Фото: 500px.com by the Archive Team, CC BY 3.0

"Упражнение нацелено на проработку среднего пучка дельтовидных мышц. Оно поможет укрепить верхнюю часть спины и трапеции. Эти махи популярны при тренировках плечевого пояса, так как эффективно развивает ширину плеч и улучшает общую эстетику верха тела. Основная нагрузка идет на плечевой сустав, что делает это упражнение изолированным", — цитирует Ходырева "Чемпионат".

Махи гантелями помогут улучшить общую функциональность плечевого сустава.

Техника выполнения:

Для начала возьмите гантели и встаньте прямо. Ноги поставьте на ширине плеч, слегка прогнув поясницу. Сведите лопатки вместе и опустите их вниз, чтобы зафиксировать спину. Смотрите вперёд.

Руки должны быть немного согнуты, а локти — направлены в стороны. Если вы ощущаете дискомфорт в плечах, попробуйте направить локти назад, прижав их к туловищу. На выдохе поднимите руки с гантелями в стороны под углом 80 градусов, не доводя их до параллели с полом.

Сделайте паузу. На вдохе медленно верните руки в исходное положение, не расслабляя спину. В нижней точке также держите руки с гантелями в напряжении. Поднимайте гантели за счёт силы рук, избегая раскачивания корпуса и подъёма плеч к ушам.

Стоит сделать 2-3 подхода по 10-12 раз.

Уточнения

Двугла́вая мы́шца плеча́ (би́цепс, лат. musculus biceps brachii) — большая мышца плеча, хорошо заметна под кожей.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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