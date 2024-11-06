Индийская гимнастика поможет снять напряжение в спине

4:00 Your browser does not support the audio element. Спорт

Спина может болеть и доставлять дискомфорт в течение дня. Некоторые эксперты в таких случаях советуют выполнять различные комплексы упражнений. Например, "Крокодил". Тренер, кинезиолог Наталья Филимонова рассказала, что это гимнастический комплекс, направленный на вытяжение позвоночника, снятие компрессии с дисков и укрепление глубоких мышц спины.

Фото: freepik.com by senivpetro на Freepik, PDM

"Крокодил" — один из вариантов индийской гимнастики. Его придумал писатель и автор книги "Йога против нарушений осанки и болей в спине" Алоиз Рааб в 1986 году, пишет "Чемпионат".

При регулярном его выполнении общее самочувствие улучшится, усилится кровообращение в мышечно-скелетной системе и отток лимфы, нервная система успокоится. Весь комплекс представлен упражнениями на скручивание с разным положением ног.

Первое упражнение

• Лягте на коврик. Ноги выпрямите на ширине плеч, стопы натянуты на себя. Первое, на что стоит обратить внимание — это требования к исходному положению. По сути, тут нужна здоровая осанка: поясница прижата к полу в положении лёжа, лопатки разведены и прижаты к полу.

• Руки вытяните в стороны ладонями вверх.

• На выдохе поверните голову вправо, а ступни — влево.

• На вдохе вернитесь в исходное положение.

• Повторите 8-10 раз на каждую сторону.

Второе упражнение

• Лягте на коврик, вытянитесь. Положите пятку одной стопы между первым и вторым пальцами другой ноги либо скрестите лодыжки. Носки натяните на себя.

• Руки вытяните в стороны ладонями вверх.

• На выдохе поверните голову вправо, а ступни влево.

• На вдохе вернитесь в исходное положение.

• Повторите 8-10 раз на каждую сторону.

Третье упражнение

• Лягте на коврик, вытянитесь. Одну ногу оставьте прямой, а вторую — согните, установив ступню чуть выше колена. Носки натяните на себя.

• Руки вытяните в стороны ладонями вверх.

• На выдохе поверните голову вправо, а ногу — влево.

• На вдохе вернитесь в исходное положение.

• Повторите 8-10 раз, а затем поменяйте сторону.

Четвертое упражнение

• Лягте на коврик, согните ноги и уприте их в пол на ширине плеч.

• Руки вытяните в стороны ладонями вверх.

• На выдохе поверните голову вправо, а ноги наклоните влево.

• На вдохе вернитесь в исходное положение.

• Повторите 8-10 раз на каждую сторону.

Пятое упражнение

• Лягте на коврик, согните ноги и уприте их в пол на ширине плеч.

• Одну ногу оторвите от пола и положите стопу на бедро опорной ноги.

• Руки вытяните в стороны ладонями вверх.

• На выдохе поверните голову вправо, а ноги наклоните влево.

• На вдохе вернитесь в исходное положение.

• Повторите 8-10 раз на каждую сторону.

Шестое упражнение

• Обе ноги согнуты в коленях и тазобедренных суставах, на весу.

• Лягте на коврик, согните ноги до прямого угла в коленях и тазобедренном суставе.

• Руки вытяните в стороны ладонями вверх.

• На выдохе поверните голову вправо, а ноги наклоните влево.

• На вдохе вернитесь в исходное положение.

• Повторите 8-10 раз на каждую сторону.

После выполнения комплекса тренер рекомендует вытянуть заднюю поверхность ног.

Уточнения

Спорти́вная гимна́стика — вид спорта, включающий в себя соревнования на гимнастических снарядах, в вольных упражнениях и в опорных прыжках.



Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

