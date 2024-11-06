Индийская гимнастика поможет снять напряжение в спине

Спина может болеть и доставлять дискомфорт в течение дня. Некоторые эксперты в таких случаях советуют выполнять различные комплексы упражнений. Например, "Крокодил". Тренер, кинезиолог Наталья Филимонова рассказала, что это гимнастический комплекс, направленный на вытяжение позвоночника, снятие компрессии с дисков и укрепление глубоких мышц спины.
"Крокодил" — один из вариантов индийской гимнастики. Его придумал писатель и автор книги "Йога против нарушений осанки и болей в спине" Алоиз Рааб в 1986 году, пишет "Чемпионат".
При регулярном его выполнении общее самочувствие улучшится, усилится кровообращение в мышечно-скелетной системе и отток лимфы, нервная система успокоится. Весь комплекс представлен упражнениями на скручивание с разным положением ног.
• Лягте на коврик. Ноги выпрямите на ширине плеч, стопы натянуты на себя. Первое, на что стоит обратить внимание — это требования к исходному положению. По сути, тут нужна здоровая осанка: поясница прижата к полу в положении лёжа, лопатки разведены и прижаты к полу.
• Руки вытяните в стороны ладонями вверх.
• На выдохе поверните голову вправо, а ступни — влево.
• На вдохе вернитесь в исходное положение.
• Повторите 8-10 раз на каждую сторону.
• Лягте на коврик, вытянитесь. Положите пятку одной стопы между первым и вторым пальцами другой ноги либо скрестите лодыжки. Носки натяните на себя.
• Руки вытяните в стороны ладонями вверх.
• На выдохе поверните голову вправо, а ступни влево.
• На вдохе вернитесь в исходное положение.
• Повторите 8-10 раз на каждую сторону.
• Лягте на коврик, вытянитесь. Одну ногу оставьте прямой, а вторую — согните, установив ступню чуть выше колена. Носки натяните на себя.
• Руки вытяните в стороны ладонями вверх.
• На выдохе поверните голову вправо, а ногу — влево.
• На вдохе вернитесь в исходное положение.
• Повторите 8-10 раз, а затем поменяйте сторону.
• Лягте на коврик, согните ноги и уприте их в пол на ширине плеч.
• Руки вытяните в стороны ладонями вверх.
• На выдохе поверните голову вправо, а ноги наклоните влево.
• На вдохе вернитесь в исходное положение.
• Повторите 8-10 раз на каждую сторону.
• Лягте на коврик, согните ноги и уприте их в пол на ширине плеч.
• Одну ногу оторвите от пола и положите стопу на бедро опорной ноги.
• Руки вытяните в стороны ладонями вверх.
• На выдохе поверните голову вправо, а ноги наклоните влево.
• На вдохе вернитесь в исходное положение.
• Повторите 8-10 раз на каждую сторону.
• Обе ноги согнуты в коленях и тазобедренных суставах, на весу.
• Лягте на коврик, согните ноги до прямого угла в коленях и тазобедренном суставе.
• Руки вытяните в стороны ладонями вверх.
• На выдохе поверните голову вправо, а ноги наклоните влево.
• На вдохе вернитесь в исходное положение.
• Повторите 8-10 раз на каждую сторону.
После выполнения комплекса тренер рекомендует вытянуть заднюю поверхность ног.
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