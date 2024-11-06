Тренера "Спартака" обвинили в нестабильности команды

Бывший генеральный директор московского "Спартака" Юрий Заварзин выразил мнение, что главный тренер команды Деян Станкович не справляется со своими обязанностями, из-за чего футболисты вышли на первый матч четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России против "Ростова" психологически неподготовленными. Его слова приводит "Матч ТВ".
"Думаю, до конца этого чемпионата данный тренер не доработает. Он каждый раз ставит в состав футболистов, которых он имеет полное право считать лучшими для конкретного матча. Но мы видим, что есть нестабильность. Это все только от тренера", — заявил он.
5 ноября "Спартак" проиграл "Ростову" на стадионе "Лукойл Арена" в Москве. Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в этом матче забил Мохаммад Мохеби, реализовав пенальти на 72-й минуте.
Ю́рий Влади́мирович Зава́рзин (род. 11 января 1953, Чкалов) — российский футбольный топ-менеджер, предприниматель, бывший генеральный директор московских клубов «Спартак» и «Динамо» и бывший президент российской футбольной премьер-лиги.
Де́ян Ста́нкович (серб. Дејан Станковић, Dejan Stanković; род. 11 сентября 1978, Белград) — югославский и сербский футболист, полузащитник. С 19 июня 2024 года — главный тренер московского «Спартака».
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