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Тренера "Спартака" обвинили в нестабильности команды

0:57
Спорт

Бывший генеральный директор московского "Спартака" Юрий Заварзин выразил мнение, что главный тренер команды Деян Станкович не справляется со своими обязанностями, из-за чего футболисты вышли на первый матч четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России против "Ростова" психологически неподготовленными. Его слова приводит "Матч ТВ".

Тренера "Спартака" обвинили в нестабильности команды
Фото: soccer.ru by Эдгар Брещанов, CC BY-SA 3.0

"Думаю, до конца этого чемпионата данный тренер не доработает. Он каждый раз ставит в состав футболистов, которых он имеет полное право считать лучшими для конкретного матча. Но мы видим, что есть нестабильность. Это все только от тренера", — заявил он.

5 ноября "Спартак" проиграл "Ростову" на стадионе "Лукойл Арена" в Москве. Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в этом матче забил Мохаммад Мохеби, реализовав пенальти на 72-й минуте.

Уточнения

Ю́рий Влади́мирович Зава́рзин (род. 11 января 1953, Чкалов) — российский футбольный топ-менеджер, предприниматель, бывший генеральный директор московских клубов «Спартак» и «Динамо» и бывший президент российской футбольной премьер-лиги.

Де́ян Ста́нкович (серб. Дејан Станковић, Dejan Stanković; род. 11 сентября 1978, Белград) — югославский и сербский футболист, полузащитник. С 19 июня 2024 года — главный тренер московского «Спартака».

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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