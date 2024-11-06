Хоккеист Металлурга скончался после драки в Абакане

Игрок хакасского хоккейного клуба "Металлург" умер после драки у ночного клуба в Абакане.
Между 37-летним хоккеистом Артемом Торточаковым и 25-летним жителем Абакана случилась ссора. Конфликт за собой повлек смерть спортсмена.
Артем Торточаков получил множество травм. Спортсмен 3 ноября умер в реанимации, сообщает РИА Новости Спорт, ссылаясь на источник в следственном комитете.
«Металлу́рг» — профессиональный хоккейный клуб из города Новокузнецка Кемеровской области России.
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