Хоккеист Металлурга скончался после драки в Абакане

0:29 Your browser does not support the audio element. Спорт

Игрок хакасского хоккейного клуба "Металлург" умер после драки у ночного клуба в Абакане.

Фото: commons.wikimedia.org by Fanny Schertzer, CC BY-SA 3.0

Между 37-летним хоккеистом Артемом Торточаковым и 25-летним жителем Абакана случилась ссора. Конфликт за собой повлек смерть спортсмена.

Артем Торточаков получил множество травм. Спортсмен 3 ноября умер в реанимации, сообщает РИА Новости Спорт, ссылаясь на источник в следственном комитете.

Уточнения

«Металлу́рг» — профессиональный хоккейный клуб из города Новокузнецка Кемеровской области России.

