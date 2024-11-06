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Конора Макгрегора обвинили в изнасиловании

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Спорт

Ирландский боец смешанных единоборств, экс-чемпион UFC Конор Макгрегор предстал перед судом по делу об изнасиловании.

Конора Макгрегора обвинили в изнасиловании
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Инцидент с предполагаемой пострадавшей девушкой Никитой Ни Лаймхин произошел в декабре 2018 года. Сторона девушки заявила, что боец, с которым девушка была знакома и ранее переписывалась, и друг чемпиона смешанных единоборств Джеймс Лоуренс изнасиловали ее в гостиничном номере, сообщает РИА Новости.

Уточнения

Ко́нор Э́нтони Макгре́гор (ирл. Conchúr Antóin Mac Gréagóir, англ. Conor Anthony McGregor; род. 14 июля 1988, Дублин, Ирландия) — ирландский боец смешанных единоборств, выступавший также в профессиональном боксе. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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