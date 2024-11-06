Российская теннисистка разводится через год после свадьбы

1:21 Your browser does not support the audio element. Спорт

Российская теннисистка Анастасия Потапова объявила о разводе с теннисистом Александром Шевченко в своём Telegram-канале.

Фото: commons.wikimedia.org by Peter Menzel, CC BY-SA 2.0

"К сожалению, мы с Александром приняли решение разойтись. Это жизнь. Люди сходятся, а также расходятся. Причины развода мы бы хотели оставить при себе. Очень прошу вас не задавать нам лишних вопросов на эту тему и уважать наше решение", — сообщила Анастасия Потапова.

Спортсмены знакомы с шестилетнего возраста. Они обручились в сентябре 2023 года и поженились 1 декабря того же года в Санкт-Петербурге.

Анастасия Потапова — победительница пяти турниров WTA (два из них в одиночном разряде). В 2016 году она выиграла юниорский турнир Большого шлема в одиночном разряде и занимала первую строчку мирового рейтинга ITF среди юниоров. Сейчас Потапова находится на 35-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации.

Александр Шевченко — российский теннисист, который зимой 2024 года сменил спортивное гражданство и начал выступать за Казахстан. Он занимает 64-ю позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Уточнения

Разво́д — официальное прекращение (расторжение) действительного брака между живыми супругами.

