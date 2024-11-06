Травматолог поделился секретом безопасной тренировки

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Травматолог-ортопед Максим Саутин поделился важной привычкой, которая помогает уменьшить вероятность травм перед тренировкой. Об этом сообщает "Чемпионат".

Фото: flickr.com by brett jordan, CC BY 2.0

Он отметил, что разминка является ключевым этапом подготовки к физической активности. Эксперт подчеркнул, что во время тренировок амплитуда движений значительно превышает ту, что мы выполняем в повседневной жизни.

"Организм нужно подготовить: увеличить эластичность связок, обеспечить приток крови, улучшить питание мышц и немного растянуть их для того, чтобы обеспечить длинный ход — от полного растяжения к максимальному сокращению, чтобы увеличить эффективность тренировки",— сказал врач.

Максим Саутин также отметил, что при занятиях с тяжёлым весом важно применять кистевые и защитные ремни, а также эластичные ленты. Он советует выполнять такие упражнения под наблюдением тренера для обеспечения безопасности.

Уточнения

Связка (лат ligamentum) — плотное образование из соединительной ткани, скрепляющее части скелета или внутренние органы.



