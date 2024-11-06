Тренер раскрыл самое эффективное упражнение для ягодичных мышц

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Тренер Джейк ван Хофф назвал самое эффективное упражнение для ягодичных мышц. Речь идёт о румынской становой тяге с гантелями. Об этом сообщает "Чемпионат".

Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева

"При правильном выполнении это упражнение представляет собой феноменальное движение ягодиц, оно очень хорошо прорабатывает подколенные сухожилия и развивает фантастическую общую силу",— подчеркнул эксперт.

Начальная позиция — ноги на ширине плеч, колени слегка согнуты, руки опущены вдоль тела. Сохраняя позвоночник в нейтральном состоянии и сведение лопаток, наклоняйтесь вперед, опуская гантели до уровня голеней.

"Бёдра при этом нужно отводить назад. Сохраняя нейтральное положение позвоночника, перенесите вес на пятки и полностью выпрямитесь в бёдрах и коленях, сжимайте при этом ягодичные мышцы",— сказал тренер.

Румынская становая тяга с гантелями укрепляет не только ягодицы, но и мышцы спины.

Уточнения

Становая тя́га — базовое многосуставное упражнение, выполняемое обычно со штангой (а также с гантелью или гирей), удерживаемыми обеими руками.



Сухожи́лие — образование из соединительной ткани, концевая структура поперечно-полосатых мышц, с помощью которой они прикрепляются к костям скелета.



