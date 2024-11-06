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Российскому хоккеисту Капризову до крови разбили лицо в матче НХЛ

1:24
Спорт

Российский нападающий клуба "Миннесота Уайлд" Кирилл Капризов получил серьезную травму лица в матче регулярного чемпионата НХЛ против команды "Лос-Анджелес Кингз". Об этом сообщает Газета.Ru.

Российскому хоккеисту Капризову до крови разбили лицо в матче НХЛ
Фото: commons.wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro), CC BY-SA 4.0

Инцидент произошел во втором периоде встречи. Во время вбрасывания, когда шайба оказалась рядом с воротами "Лос-Анджелеса", она попала Капризову в зубы. Хоккеист упал на лед, и из его рта потекла кровь. Капризов был отправлен в раздевалку и пропустил 12 минут игрового времени, однако в третьем периоде он вернулся на лед.

Матч, который проходил на арене "Эксел Энерджи-центр" в Сент-Пол, завершился уверенной победой "Лос-Анджелеса" со счетом 5:1. В этой встрече Капризов не смог набрать ни одного очка и остался без результативных действий.

На данный момент в регулярном чемпионате 27-летний Кирилл Капризов зарегистрировал 21 очко (7 голов и 14 передач) в 11 играх.

После завершения этого матча "Миннесота" занимает третью позицию в Западной конференции НХЛ, имея в своем активе 18 очков. "Лос-Анджелес", в свою очередь, расположился на одну строчку выше с 19 набранными баллами.

 

Уточнения

Национальная хоккейная лига (НХЛ) — профессиональная спортивная организация, объединяющая хоккейные клубы США и Канады. НХЛ стала одной из первых профессиональных хоккейных лиг в мире. 

Кири́лл Оле́гович Капри́зов (род. 26 апреля 1997, Кузедеево, Кемеровская область) — российский хоккеист, нападающий клуба НХЛ «Миннесота Уайлд». Олимпийский чемпион игр в Пхёнчхане 2018. 

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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