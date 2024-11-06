Гендиректора и игроков Спартака включили в базу украинского Миротворца

Генеральный директор "Спартака" Олег Малышев и ряд игроков московского клуба попали в базу украинского ресурса "Миротворец", сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org by Анна Нэсси, CC BY-SA 3.0

В список включены такие футболисты, как Александр Максименко, Даниил Хлусевич, Даниил Денисов, Срджан Бабич, Никита Чернов, Алексис Дуарте, Данила Пруцев, Кристофер Мартинс, Хесус Медина, Манфред Угальде, а также Александр Соболев, который этим летом подписал контракт с "Зенитом".

Причиной такого решения стала акция в рамках матча против ЦСКА, который прошел 25 апреля 2024 года, где игроки вышли на поле вместе с детьми ветеранов специальной военной операции.

17 октября в перечень "Миротворца" попали руководители "Зенита" и ЦСКА, главные тренеры этих клубов, а также 22 игрока обеих команд. Это событие связано с акцией, проведенной во время матча восьмого тура Российской премьер-лиги, который состоялся 14 сентября. В этом матче на поле вышли футболисты из стартовых составов, которые поддержали детей из семей ветеранов специальной военной операции. Кроме того, игру посетили около 150 ветеранов СВО и их родственников.

Уточнения

«Миротво́рец» (укр Миротворець) — украинский интернет-сайт, созданный в августе 2014 года по инициативе Антона Геращенко, бывшего в то время внештатным советником министра внутренних дел Украины.



«Спарта́к» — российский футбольный клуб из Москвы. Основан 18 апреля 1922 года.

