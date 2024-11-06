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Андрей Аршавин рассказал о своём отношении к женскому футболу

0:58
Спорт

Бывший профессиональный футболист Андрей Аршавин поделился мыслями о том, что не стремился привить своим детям любовь к спорту с самого раннего возраста.

Андрей Аршавин рассказал о своём отношении к женскому футболу
Фото: commons.wikimedia.org by wonker, CC BY 2.0

Он подчеркнул, что не является фанатичным родителем, который убеждён, что дети должны заниматься исключительно футболом.

"Я не тот фанатичный папа, который считал, что дети должны играть в футбол. Например, Артём далёк от футбола. Яна что-то пинала, но к женскому футболу я отношусь негативно", — сказал Аршавин в ходе форума "Знание. Первые".

Аршавин также сообщил, что его старший сын Арсений играет в футбол за клуб "Спартак". Однако Аршавин, по его собственному признанию, не может дать объективную оценку успехам своего сына, так как не является специалистом в этой области.

Спортсмен добавил, что не расстроится, если его сын не станет в итоге футболистом.

Уточнения

Андре́й Серге́евич Арша́вин (род. 29 мая 1981[…], Ленинград) — российский футболист, выступавший на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего и плеймейкера, бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России (2008).

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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