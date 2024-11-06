Андрей Аршавин рассказал о своём отношении к женскому футболу

Бывший профессиональный футболист Андрей Аршавин поделился мыслями о том, что не стремился привить своим детям любовь к спорту с самого раннего возраста.
Он подчеркнул, что не является фанатичным родителем, который убеждён, что дети должны заниматься исключительно футболом.
"Я не тот фанатичный папа, который считал, что дети должны играть в футбол. Например, Артём далёк от футбола. Яна что-то пинала, но к женскому футболу я отношусь негативно", — сказал Аршавин в ходе форума "Знание. Первые".
Аршавин также сообщил, что его старший сын Арсений играет в футбол за клуб "Спартак". Однако Аршавин, по его собственному признанию, не может дать объективную оценку успехам своего сына, так как не является специалистом в этой области.
Спортсмен добавил, что не расстроится, если его сын не станет в итоге футболистом.
Андре́й Серге́евич Арша́вин (род. 29 мая 1981[…], Ленинград) — российский футболист, выступавший на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего и плеймейкера, бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России (2008).
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