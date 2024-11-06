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Карпин признался, что не исключает отставку из ФК Ростов

0:52
Спорт

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин поделился своими мыслями об уходе из клуба после первого матча плей-офф Кубка России против московского "Спартака".

Карпин признался, что не исключает отставку из ФК Ростов
Фото: commons.wikimedia.org by Артем Гусев, CC BY-SA 3.0

Несмотря на положительный результат встречи, Карпин отметил, что мысли об отставке всё ещё присутствуют в его голове.

"Мысли об отставке? Нет, они не исчезли. Они не связаны с футболом, как я уже говорил", — сказал Карпин, которого цитирует Газета.Ru.

Матч завершился победой "Ростова" со счётом 1:0 благодаря голу Мохаммада Мохеби, который реализовал пенальти на 72-й минуте. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым.

Ответная встреча состоится 27 ноября в Ростове-на-Дону в 20:30 по мск.

Уточнения

Вале́рий Гео́ргиевич Ка́рпин (род. 2 февраля 1969, Нарва) — российский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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