Карпин признался, что не исключает отставку из ФК Ростов

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин поделился своими мыслями об уходе из клуба после первого матча плей-офф Кубка России против московского "Спартака".
Несмотря на положительный результат встречи, Карпин отметил, что мысли об отставке всё ещё присутствуют в его голове.
"Мысли об отставке? Нет, они не исчезли. Они не связаны с футболом, как я уже говорил", — сказал Карпин, которого цитирует Газета.Ru.
Матч завершился победой "Ростова" со счётом 1:0 благодаря голу Мохаммада Мохеби, который реализовал пенальти на 72-й минуте. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым.
Ответная встреча состоится 27 ноября в Ростове-на-Дону в 20:30 по мск.
Вале́рий Гео́ргиевич Ка́рпин (род. 2 февраля 1969, Нарва) — российский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника.
Чтобы тыквы хранились всю зиму, важно соблюдать несколько ключевых условий.