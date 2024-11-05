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Российский хоккеист Торточаков умер после драки возле ночного клуба

1:18
Спорт

Хоккеист хакасского клуба «Металлург» Артем Торточаков скончался после драки у одного из ночных клубов Абакана. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

Российский хоккеист Торточаков умер после драки возле ночного клуба
Фото: commons.wikimedia.org by Fanny Schertzer, CC BY-SA 3.0

По имеющимся данным, в ночь на 3 ноября у Торточакова произошел конфликт с 25-летним мужчиной, в ходе которого спортсмен получил несколько ударов по голове, нанесенных руками и ногой. После этого его доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, однако реанимационные меры не смогли спасти ему жизнь.

Следственный комитет сообщил, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Хоккейный клуб подтвердил смерть Артема Торточакова, указав, что трагедия произошла 3 ноября.

"В мире хакасского хоккея наступил день траура. 3 ноября 2024 ушел из жизни Торточаков Артем Андреевич, нападающий ХК "Металлург", что оставило глубокий след в сердцах наших болельщиков и всех, кто знал Артёма как успешного спортсмена и прекрасного, доброго человека. Артём был не просто игроком, он был душой нашего клуба", — сказано в сообщении.

Уточнения

«Металлу́рг» (укр lang="uk">«Металу́рг») — футбольный клуб из города Запорожье, существовавший в 1935—2018 гг. Домашние матчи проводил на стадионе «Славутич-Арена».

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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