Российский хоккеист Торточаков умер после драки возле ночного клуба

Хоккеист хакасского клуба «Металлург» Артем Торточаков скончался после драки у одного из ночных клубов Абакана. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.
По имеющимся данным, в ночь на 3 ноября у Торточакова произошел конфликт с 25-летним мужчиной, в ходе которого спортсмен получил несколько ударов по голове, нанесенных руками и ногой. После этого его доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, однако реанимационные меры не смогли спасти ему жизнь.
Следственный комитет сообщил, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Хоккейный клуб подтвердил смерть Артема Торточакова, указав, что трагедия произошла 3 ноября.
"В мире хакасского хоккея наступил день траура. 3 ноября 2024 ушел из жизни Торточаков Артем Андреевич, нападающий ХК "Металлург", что оставило глубокий след в сердцах наших болельщиков и всех, кто знал Артёма как успешного спортсмена и прекрасного, доброго человека. Артём был не просто игроком, он был душой нашего клуба", — сказано в сообщении.
«Металлу́рг» (укр
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