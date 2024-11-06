Кому не стоит пить протеин? Ответила тренер

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Прежде чем принимать протеин, стоит учесть, что в некоторых случаях он может быть опасен. Об этом рассказала фитнес-тренер Евгения Абдуллаева.

Фото: commons.wikimedia.org by Thomson200, PDM

К основным противопоказания она отнесла аллергию на вкусовые добавки, индивидуальную непереносимость отдельных ингредиентов, болезни почек, низкое артериальное давление и заболевания сердечно-сосудистой системы.

"Я бы не рекомендовала его тем, кто считает, что только при приеме протеина начнется процесс роста мышечной массы и активное сжигание жира", — цитирует тренера "СЭ".

Абдуллаева рассказала об альтернативе. Она посоветовала обратить внимание на некоторые продукты. Например, куриные яйца, мясо курицы, индейки или утки, телятину, говядину, кролика, рыбу и морепродукты. Еще белок содержится в молочке, бобовых, чечевице и сое.

Уточнения

Протеи́н — биохимический элемент в форме органического соединения, состоящий из набора аминокислотных остатков и являющийся основной простой белковой частью биологических клеток животного и растительного мира.

