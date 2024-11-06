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Это упражнение поможет снять напряжение с шеи

Спорт

Фитнес-тренер Светлана Бутова рассказала, что шея — одна из самых уязвимых областей человеческого тела.

Это упражнение поможет снять напряжение с шеи
Фото: flickr.com by CIPHR Connect, CC BY 2.0

Если долго сидеть за компьютером с постоянным напряжением в плечах, могут появиться боли в шее.

Бутова уверена, что принимать обезболивающие таблетки при этом можно, но это неправильно. Они лишь снизят восприятие боли, лекарства не бодрятся с причиной боли.

Тренер советует попробовать простое упражнение, которое поможет расслабить мышцы, снять напряжение и уменьшить спазмы.

"Это упражнение можно выполнять в любое время, когда есть свободная минута", — цитирует тренера "СЭ".

Техника выполнения: сначал наклоните голову немного вправо, стараясь приблизить ухо к плечу. Одновременно опустите левое плечо вниз и задержите его в таком положении несколько секунд. При этом продолжите дышать. В области шеи должна ощущаться легкость, а не боль. После этого нужно повторить действия с противоположной стороной.

Упражнение можно делать как сидя, так и стоя, главное — держать спину прямо.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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