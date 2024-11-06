Это упражнение поможет снять напряжение с шеи

Фитнес-тренер Светлана Бутова рассказала, что шея — одна из самых уязвимых областей человеческого тела.
Если долго сидеть за компьютером с постоянным напряжением в плечах, могут появиться боли в шее.
Бутова уверена, что принимать обезболивающие таблетки при этом можно, но это неправильно. Они лишь снизят восприятие боли, лекарства не бодрятся с причиной боли.
Тренер советует попробовать простое упражнение, которое поможет расслабить мышцы, снять напряжение и уменьшить спазмы.
"Это упражнение можно выполнять в любое время, когда есть свободная минута", — цитирует тренера "СЭ".
Техника выполнения: сначал наклоните голову немного вправо, стараясь приблизить ухо к плечу. Одновременно опустите левое плечо вниз и задержите его в таком положении несколько секунд. При этом продолжите дышать. В области шеи должна ощущаться легкость, а не боль. После этого нужно повторить действия с противоположной стороной.
Упражнение можно делать как сидя, так и стоя, главное — держать спину прямо.
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