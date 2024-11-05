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У боксерши Хелиф врачи обнаружили семенники вместо матки

1:01
Спорт

Врачи обнаружили, что у чемпионки Олимпиады в Париже, алжирской боксерши Иман Хелиф, которая взяла золото, семенники вместо матки. Это говорит о том, что она — мужчина, пишет издание Le Correspondant со ссылкой на данные из медицинской карты спортсменки.

У боксерши Хелиф врачи обнаружили семенники вместо матки
Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik

Внутренние документы из больницы Бисетр в Париже и больницы Мохамеда Ламина Дебагина в Алжире попались журналистам издания.

Результаты МРТ Хелиф показали "отсутствие матки", наличие "семенников в паховых каналах", "слепое влагалище" и микропенис в виде "гипертрофии клитора", сказано в материале.

Хелиф — носитель нормального мужского кариотипа 46, XY. Также у нее "типичный мужской уровень тестостерона 14,7 нмоль/л", в то время как у женщин эта цифра не превышает 3. Это подтвердили соответствующие анализы, сообщает РБК Спорт.

Уточнения

Иман Хелиф (араб. إيمان خليف‎; род. 2 мая 1999, Аин-Сиди-Али, Лагуат) — алжирская спортсменка, занимающаяся боксом.

Ма́тка (лат  uterus, греч. ὑστέρα) — непарный гладкомышечный полый орган, в котором развивается эмбрион, вынашивается плод.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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