Футболисту Миранчуку после перехода в Аталанту помог украинец

0:50 Your browser does not support the audio element. Спорт

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук рассказал, как украинский игрок Руслан Малиновский помог ему после перехода в итальянский ФК "Аталанта".

Фото: soccer.ru by Антон Зайцев, CC BY-SA 3.0

"Когда я приходил в "Аталанту" и не знал ни языка, ни всего остального, Руслан был первым человеком, который помог мне адаптироваться и влиться в коллектив. Я очень ему благодарен", — цитирует Миранчука "СЭ".

Футболист не захотел затрагивать другие темы их взаимоотношений.

"Но если даже представить ситуацию, что мы бы сейчас увиделись и не пообщались, не пожали друг другу руку, то моя благодарность ему не стала бы меньше", — отметил футболист.

Кстати, Малиновский играл за "Аталанту" в 2019–2023 годах, пишет РБК Спорт.

Уточнения

Алексе́й Андре́евич Миранчу́к (род. 17 октября 1995, Славянск-на-Кубани, Краснодарский край) — российский футболист, полузащитник клуба MLS «Атланта Юнайтед» и сборной России. Брат-близнец футболиста Антона Миранчука.



