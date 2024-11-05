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Кремлев призвал главу МОК встать на колени и извиниться

1:03
Спорт

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах должен извиниться, стоя на коленях, перед всеми боксерами за свою ложь. Так считает президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев.

Кремлев призвал главу МОК встать на колени и извиниться
Фото: commons.wikimedia.org by Olaf Kosinsky, CC BY-SA 3.0

Речь идет о ситуации с делом алжирской спортсменки Иман Хелиф.

"От лица всего международного сообщества мы требуем извинений от руководства МОК, в частности от Томаса Баха, который, вопреки здравому смыслу, поставил личные интересы превыше всего. Он должен встать на колени перед оскорбленными девушками и всем боксерским сообществом, вернуть медали и признать свою ложь!" — заявил Кремлев в своем Телеграм-канале.

По его словам, ранее федерация уже предоставляла данные по "спортсменам-мужчинам, которые выступали в женской категории на Олимпийских играх-2024".

Кстати, французское издание Le Correspondant опубликовало медотчет, который подтверждает, что Хелиф — не женщина.

Уточнения

Ума́р Наза́рович Кремлёв (настоящая фамилия — Лутфуллоев; род. 1 ноября 1982, Серпухов, Московская область, РСФСР, СССР) — российский и международный спортивный функционер.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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