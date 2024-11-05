Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах должен извиниться, стоя на коленях, перед всеми боксерами за свою ложь. Так считает президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев.
Речь идет о ситуации с делом алжирской спортсменки Иман Хелиф.
"От лица всего международного сообщества мы требуем извинений от руководства МОК, в частности от Томаса Баха, который, вопреки здравому смыслу, поставил личные интересы превыше всего. Он должен встать на колени перед оскорбленными девушками и всем боксерским сообществом, вернуть медали и признать свою ложь!" — заявил Кремлев в своем Телеграм-канале.
По его словам, ранее федерация уже предоставляла данные по "спортсменам-мужчинам, которые выступали в женской категории на Олимпийских играх-2024".
Кстати, французское издание Le Correspondant опубликовало медотчет, который подтверждает, что Хелиф — не женщина.
Ума́р Наза́рович Кремлёв (настоящая фамилия — Лутфуллоев; род. 1 ноября 1982, Серпухов, Московская область, РСФСР, СССР) — российский и международный спортивный функционер.
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