Кремлев призвал главу МОК встать на колени и извиниться

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Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах должен извиниться, стоя на коленях, перед всеми боксерами за свою ложь. Так считает президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев.

Фото: commons.wikimedia.org by Olaf Kosinsky, CC BY-SA 3.0

Речь идет о ситуации с делом алжирской спортсменки Иман Хелиф.

"От лица всего международного сообщества мы требуем извинений от руководства МОК, в частности от Томаса Баха, который, вопреки здравому смыслу, поставил личные интересы превыше всего. Он должен встать на колени перед оскорбленными девушками и всем боксерским сообществом, вернуть медали и признать свою ложь!" — заявил Кремлев в своем Телеграм-канале.

По его словам, ранее федерация уже предоставляла данные по "спортсменам-мужчинам, которые выступали в женской категории на Олимпийских играх-2024".

Кстати, французское издание Le Correspondant опубликовало медотчет, который подтверждает, что Хелиф — не женщина.

Уточнения

Ума́р Наза́рович Кремлёв (настоящая фамилия — Лутфуллоев; род. 1 ноября 1982, Серпухов, Московская область, РСФСР, СССР) — российский и международный спортивный функционер.

