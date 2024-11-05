Бассейны и спортивные комплексы у нас в стране строятся благодаря президенту России Владимиру Путину, а не падают с неба. Об этом заявил министр спорта Михаил Дегтярев.
Глава ведомства выступил на просветительском марафоне "Знание. Первые".
Дегтярев заявил, что реагирует на критику главы российского государства.
"Когда я слышу какую-нибудь критику про него, нехорошее что-то, я прошу оглядеться. Все, что построено за последние 20 с лишним лет — бассейны, спортивные комплексы, дворцы спорта, ледовые, стадионы, горнолыжка, — это все он, это с неба не падает. Это забота президента о нации", — заявил Дегтярев.
Он попросил народ поддерживать президента делом.
Министр выступил в майке с портретом Путина. Он рассказал, что и Новый год в ней встречал, пишет РБК Спорт.
Михаи́л Влади́мирович Дегтярёв (род. 10 июля 1981, Куйбышев) — российский государственный, политический и общественный деятель. Министр спорта Российской Федерации с 14 мая 2024 года.
Киев стабильно теряет позиции — российской армии за последнее время удалось продвинуться на 35 километров.