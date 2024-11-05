Министр спорта РФ: бассейны и спорткомплексы не с неба падают

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Бассейны и спортивные комплексы у нас в стране строятся благодаря президенту России Владимиру Путину, а не падают с неба. Об этом заявил министр спорта Михаил Дегтярев.

Фото: website of the President of Azerbaijan by Presidential Press and Information Office, CC BY 4.0

Глава ведомства выступил на просветительском марафоне "Знание. Первые".

Дегтярев заявил, что реагирует на критику главы российского государства.

"Когда я слышу какую-нибудь критику про него, нехорошее что-то, я прошу оглядеться. Все, что построено за последние 20 с лишним лет — бассейны, спортивные комплексы, дворцы спорта, ледовые, стадионы, горнолыжка, — это все он, это с неба не падает. Это забота президента о нации", — заявил Дегтярев.

Он попросил народ поддерживать президента делом.

Министр выступил в майке с портретом Путина. Он рассказал, что и Новый год в ней встречал, пишет РБК Спорт.

Уточнения

Михаи́л Влади́мирович Дегтярёв (род. 10 июля 1981, Куйбышев) — российский государственный, политический и общественный деятель. Министр спорта Российской Федерации с 14 мая 2024 года.

