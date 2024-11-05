Как справиться с болью в мышцах после тренировки

Боль в мышцах после тренировки, или крепатура, — это нормальное явление, которое сигнализирует о том, что мышцы работают и становятся сильнее. Но что делать, если боль слишком сильная и мешает жизни? Как справиться с крепатурой и ускорить восстановление?
После интенсивной тренировки важно дать мышцам отдохнуть, чтобы они смогли восстановиться. На следующий день после интенсивной тренировки выполняйте более лёгкие упражнения или отдыхайте полностью.
Растяжка помогает улучшить кровообращение в мышцах и снять напряжение. Старайтесь растягиваться регулярно, не только после тренировки, но и в течение дня.
Примите тёплую ванну или душ, чтобы расслабить мышцы. А также можете приложить грелку к больным мышцам на 15-20 минут.
Крепатура — это нормальное явление, которое говорит о том, что вы тренируетесь и делаете шаги к улучшению своего здоровья. Правильный отдых и восстановление помогут вам быстро вернуться к тренировкам и достичь своих целей.
Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.
Археологи в Швеции сделали уникальную находку на древнем захоронении в районе Приссгорден.