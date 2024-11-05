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Как справиться с болью в мышцах после тренировки

0:44
Спорт

Боль в мышцах после тренировки, или крепатура, — это нормальное явление, которое сигнализирует о том, что мышцы работают и становятся сильнее. Но что делать, если боль слишком сильная и мешает жизни? Как справиться с крепатурой и ускорить восстановление?

Как справиться с болью в мышцах после тренировки
Фото: Freepik by wayhomestudio, PDM

Причины боли после тренировки

  • Микроразрывы мышечных волокон. Во время интенсивных тренировок в мышцах происходят микроразрывы мышечных волокон. Это естественный процесс, который инициирует восстановление и рост мышц.
  • Воспаление. В ответ на микроразрывы в мышцах происходит воспаление, которое и вызывает боль.
  • Накопление молочной кислоты. Во время тренировки в мышцах накапливается молочная кислота, которая также может вызывать боль.

Как справиться с болью после тренировки

1. Отдых

После интенсивной тренировки важно дать мышцам отдохнуть, чтобы они смогли восстановиться. На следующий день после интенсивной тренировки выполняйте более лёгкие упражнения или отдыхайте полностью.

2. Растяжка

Растяжка помогает улучшить кровообращение в мышцах и снять напряжение. Старайтесь растягиваться регулярно, не только после тренировки, но и в течение дня.

3. Массаж

  • Помассируйте больные мышцы руками, чтобы улучшить кровообращение и снять напряжение.
  • Профессиональный массаж поможет снять боль и ускорить восстановление мышц.

4. Тепло

Примите тёплую ванну или душ, чтобы расслабить мышцы. А также можете приложить грелку к больным мышцам на 15-20 минут.

Крепатура — это нормальное явление, которое говорит о том, что вы тренируетесь и делаете шаги к улучшению своего здоровья. Правильный отдых и восстановление помогут вам быстро вернуться к тренировкам и достичь своих целей.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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