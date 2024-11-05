Допинг-контроль: стало известно имя футболиста РПЛ, которого чаще всех проверяют

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По данным ТАСС, нападающий московского ПФК ЦСКА Тамерлан Мусаев лидирует в Российской Премьер-Лиге по количеству допинг-тестов, проведенных в 2024 году.

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23-летний футболист ЦСКА Тамерлан Мусаев прошёл допинг-контроль уже трижды за этот год: в апреле, мае и августе. Для сравнения, в 2023 году он проходил допинг-контроль всего один раз.

В 2024 году по две допинг-проверки прошли несколько футболистов: Максим Глушенков и Евгений Латышонок ("Зенит"), Александр Максименко, Михаил Игнатов и Данил Пруцев ("Спартак"), Константин Тюкавин ("Динамо"), Фёдор Чалов (ранее игравший за ЦСКА) и Дмитрий Рыбчинский ("Оренбург").

Уточнения

Тамерла́н Абдулгани́евич Муса́ев (род. 29 июля 2001, Султан-Янги-Юрт, Дагестан) — российский футболист, нападающий московского ЦСКА и национальной сборной России.



