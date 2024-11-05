Медведева рассказала, сколько приносит ей один день участия в ледовых шоу

1:15 Your browser does not support the audio element. Спорт

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о доходах фигуристок за одно выступление в ледовых шоу. По её словам, эта сумма составляет примерно 200 тысяч рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by Luu, CC BY-SA 4.0

Она добавила, что для спортсменов её уровня это средняя зарплата. Однако есть и те, чей доход выше.

"Плюс-минус 200 тысяч рублей за один день. Это средняя стоимость спортсменам моего звания. Есть спортсмены, которые больше получают. Это хорошие деньги, хороший заработок", — сказала Медведева в интервью Ксении Собчак.

Евгения также призналась, что считает свою работу хорошим источником дохода, потому что она выполняет свои обязанности качественно и ответственно.

Евгения Медведева имеет доход от рекламных контрактов, участия в ледовых шоу и сотрудничества с различными брендами. В России она сотрудничала с Nike, Pantene Pro-V, Milka, "Магнит", Nestle Fitness и Siberian Wellness. Также она зарабатывает на рекламе в социальных сетях, например, в Instagram, где у неё более 1,3 миллиона подписчиков.

Уточнения

Евге́ния Арма́новна Медве́дева (род. 19 ноября 1999, Москва) — российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании.

