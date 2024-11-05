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Овечкина с девятью очками в четырёх матчах признали первой звездой недели НХЛ

0:51
Спорт

Российский хоккеист Александр Овечкин был признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В четырёх последних матчах за "Вашингтон" он набрал 9 очков (5+4), что позволило ему стать четвёртым игроком в истории НХЛ, который заработал 3+ очка в двух встречах подряд среди хоккеистов старше 39 лет.

Овечкина с девятью очками в четырёх матчах признали первой звездой недели НХЛ
Фото: commons.wikimedia.org by Dan4th Nicholas, CC BY 2.0

С начала сезона в НХЛ Овечкин заработал 14 очков в 11 встречах за "Вашингтон". Александр забил 7 шайб и сделал 7 голевых передач. До рекорда Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ Овечкину осталось забить ещё 34 раза.

Второй звездой недели в НХЛ стал Мартин Нечас из "Каролины", а третьей — форвард "Питтсбурга" Сидни Кросби.

Уточнения

Алекса́ндр Миха́йлович Ове́чкин (род. 17 сентября 1985, Москва) — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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