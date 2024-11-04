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Тренер Непомнящий рассказал, как "Спартак" обыграл ЦСКА в матче РПЛ

1:11
Спорт

Футбольный тренер Валерий Непомнящий сообщил, что московский ЦСКА сделал ошибку в выборе состава на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Спартака", сообщает "Евро-Футбол.Ру".

Тренер Непомнящий рассказал, как "Спартак" обыграл ЦСКА в матче РПЛ
Фото: commons.wikimedia.org by Анна Нэсси, CC BY-SA 3.0

"Почему ЦСКА не нанес ни одного удара в створ ворот "Спартака"? Мне кажется, Станкович переиграл Николича. Это касается и определения состава, и плана на игру. Я удивился выбором футболистов в стартовый состав ЦСКА", — поделился Валерий Непомнящий.

Матч завершился поражением ЦСКА со счётом 0:2. Первый гол в матче забил Тео Бонгонда на 45-й минуте, а второй — Хесус Медина в концовке встречи.

Встреча была омрачена удалениями: на 58-й минуте были удалены Виллиан Роша из ЦСКА и Руслан Литвинов из "Спартака" за драку, а на 88-й минуте Иван Обляков из ЦСКА получил вторую желтую карточку и был также удалён с поля. Валерий Непомнящий считает, что неправильный выбор состава ЦСКА стал одной из причин поражения команды.

Уточнения

Вале́рий Кузьми́ч Непо́мнящий (род. 7 августа 1943, Славгород, Алтайский край, СССР) — советский и российский футбольный тренер и функционер.

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