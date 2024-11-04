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Вратарь "Зенита" Латышонок пропустит ноябрьские матчи сборной России из-за травмы

0:55
Спорт

Вратарь "Зенита" Евгений Латышонок не сможет принять участие в ноябрьских матчах сборной России, сообщил тренер вратарей национальной команды Виталий Кафанов в интервью "Матч ТВ".

Вратарь "Зенита" Латышонок пропустит ноябрьские матчи сборной России из-за травмы
Фото: commons.wikimedia.org by Кирилл Венедиктов, CC BY-SA 3.0

"Латышонок травмирован, он выбыл предварительно на три недели. Возможно, МРТ, которую сделают сегодня, что‑то поменяет. Скорее всего, он не примет участия в сборе", — сообщил Виталий Кафанов.

26-летний голкипер получил травму в матче 14-го тура Российской премьер-лиги против махачкалинского "Динамо". На 33-й минуте встречи Латышонок неудачно выбил мяч от своих ворот и был вынужден покинуть поле.

В ноябре сборная России проведет два матча: 15 ноября команда сыграет товарищеский матч с Брунеем, а 19 ноября встретится с командой Сирии.

Уточнения

Евге́ний И́горевич Латышо́нок (род. 21 июня 1998, Гиагинская, Адыгея) — российский футболист, вратарь петербургского «Зенита» и национальной сборной России.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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