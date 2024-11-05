Тарасова ответила на критику Загитовой за освещение ОИ-2018

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на критику фигуристки Алины Загитовой за освещение Олимпийских игр 2018 года.

Фото: wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro), CC BY-SA 4.0

Комментатор Александр Гришин после оценок Евгении Медведевой, которая не обогнала Загитову по сумме баллов, сказал: "Так не бывает, так не должно быть".

Тарасова же тогда по ходу проката Медведевой заявляла, что хотела бы ее победы. Сама Алина Загитова назвала их реакцию "непрофессионализмом". Дело тут было в личных отношениях Тарасовой с Медведевой.

"Это когда было-то? Шесть лет назад. Загитовой интересно говорить о том, что было шесть лет назад? Мне лично неинтересно", — цитирует Тарасову РБК Спорт.

Уточнения

Зи́мние Олимпи́йские и́гры 2018 (англ. 2018 Winter Olympics, фр. Jeux Olympiques d’hiver de 2018, официальное название: XXIII Зи́мние Олимпи́йские и́гры) — международное спортивное мероприятие, которое проходило с 9 по 25 февраля 2018 года на олимпийских объектах, расположенных в уезде Пхёнчхан провинции Канвондо, Республика Корея.





Татья́на Анато́льевна Тара́сова (род. 13 февраля 1947, Москва, СССР) — советский и российский тренер по фигурному катанию.

