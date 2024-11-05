Тарасова ответила на критику Загитовой за освещение ОИ-2018

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на критику фигуристки Алины Загитовой за освещение Олимпийских игр 2018 года.
Комментатор Александр Гришин после оценок Евгении Медведевой, которая не обогнала Загитову по сумме баллов, сказал: "Так не бывает, так не должно быть".
Тарасова же тогда по ходу проката Медведевой заявляла, что хотела бы ее победы. Сама Алина Загитова назвала их реакцию "непрофессионализмом". Дело тут было в личных отношениях Тарасовой с Медведевой.
"Это когда было-то? Шесть лет назад. Загитовой интересно говорить о том, что было шесть лет назад? Мне лично неинтересно", — цитирует Тарасову РБК Спорт.
Зи́мние Олимпи́йские и́гры 2018 (англ. 2018 Winter Olympics, фр. Jeux Olympiques d’hiver de 2018, официальное название: XXIII Зи́мние Олимпи́йские и́гры) — международное спортивное мероприятие, которое проходило с 9 по 25 февраля 2018 года на олимпийских объектах, расположенных в уезде Пхёнчхан провинции Канвондо, Республика Корея.
Татья́на Анато́льевна Тара́сова (род. 13 февраля 1947, Москва, СССР) — советский и российский тренер по фигурному катанию.
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