Евгения Медведева поменяла армянскую фамилию из-за травли

Фигуристка Евгения Медведева рассказала, почему поменяла армянскую фамилию.
Девушка начинала спортивную карьеру под фамилией Бабасян, но после перехода в группу Этери Тутберидзе поменяла фамилию из-за травли. Евгении пришлось взять фамилию бабушки, чтобы "легче жилось".
Дело в том, что юную фигуристку дразнили: "Бабасяниха, бабасяня, ты чё, масяня-бабасяня?".
"Просто называли мою фамилию, как будто бы это оскорбление, как будто "идиотина" сказать", — цитирует Медведеву РБК Спорт.
По словам Евгении, тогда это не было оскорбление на национальной почве, а скорее "просто смешное слово". Так думали обидчики.
Евге́ния Арма́новна Медве́дева (род. 19 ноября 1999, Москва) — российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании.
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