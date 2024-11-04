Футболист погиб в Перу после удара молнии

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В Перу скончался футболист, которого ударила молния прямо во время матча.

Фото: panoramio.com/ by Валерий Дед, CC BY 3.0

Один игрок погиб, еще семь игроков пострадали. Это произошло во время матча любительских команд в центральной части Перу.

Матч команд "Фамилиа Чокка" и "Хувентуд Беллависта" прошел 3 ноября. Игру прервали удара молнии. Во время того, как игроки уходили со стадиона, еще одна молния попала в них.

В этом же регионе 10 лет назад молния ударила в 21-летнего футболиста во время матча, он выжил, пишет РБК Спорт.

Уточнения

Перу́ устаревшее Пе́ру (исп. Perú, айм. и кечуа Piruw), официальное название — Респу́блика Перу́ (исп. República del Perú [reˈpuβlika ðel peˈɾu], кечуа Piruw Mama Llaqta [piˈruw ˈmama ˈʎaχta], айм. Piruw Suyu [piˈruw ˈsuju]), — государство в Южной Америке.

