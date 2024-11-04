Загитова назвала отношения с Медведевой эмоциональными качелями

0:45 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фигуристка Алина Загитова рассказала, что ей обидно из-за нежелания Евгении Медведевой с ней здороваться.

Фото: commons.wikimedia.org by Сайт Министерства спорта Республики Татарстан, CC BY 4.0

Загитова сообщила, что у нее с Медведевой нет никаких отношений. Дело в том, что Евгения не отвечает на приветствия, а Загитова уже привыкла к такому.

"У нас какие-то эмоциональные качели", — цитирует Загитову РБК Спорт.

Спортсменки долгое время не общались после корейской Олимпиады, а на Играх в Пекине их помирила гимнастка Маргарита Мамун.

"Вроде отношения наладились, потом в Москве общались, а потом всё - непонятно из-за чего, ни ссоры, ничего не было", — сказала Загитова.

Алина добавила, что всегда хотела дружить с Медведевой.

Уточнения

Евге́ния Арма́новна Медве́дева (род. 19 ноября 1999, Москва) — российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании.



Али́на Ильна́зовна Заги́това (тат. Алинә Илназ кызы Заһитова, род. 18 мая 2002, Ижевск) — российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании.

