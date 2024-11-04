Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Декретный отпуск и пособие по беременности и родам: сенатор Епифанова рассказала о размере выплат в 2025 году
В Луксоре найдены гробницы эпохи Среднего царства
Четыре основных типа старения: узнайте, к какому относитесь вы
Чем опасна медленная езда на низких оборотах
Зола, горчица и чистотел — природные защитники сада
Как создать летнюю атмосферу в доме даже зимой: советы по оформлению и декору
Футболист погиб в Перу после удара молнии
Как поднять настроение собаке: простые советы для хозяев
Жена Петросяна поставила хейтеров на место: проходите мимо молча

Загитова назвала отношения с Медведевой эмоциональными качелями

0:45
Спорт

Фигуристка Алина Загитова рассказала, что ей обидно из-за нежелания Евгении Медведевой с ней здороваться.

Загитова назвала отношения с Медведевой эмоциональными качелями
Фото: commons.wikimedia.org by Сайт Министерства спорта Республики Татарстан, CC BY 4.0

Загитова сообщила, что у нее с Медведевой нет никаких отношений. Дело в том, что Евгения не отвечает на приветствия, а Загитова уже привыкла к такому.

"У нас какие-то эмоциональные качели", — цитирует Загитову РБК Спорт.

Спортсменки долгое время не общались после корейской Олимпиады, а на Играх в Пекине их помирила гимнастка Маргарита Мамун.

"Вроде отношения наладились, потом в Москве общались, а потом всё - непонятно из-за чего, ни ссоры, ничего не было", — сказала Загитова.

Алина добавила, что всегда хотела дружить с Медведевой.

Уточнения

Евге́ния Арма́новна Медве́дева (род. 19 ноября 1999, Москва) — российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании.

Али́на Ильна́зовна Заги́това (тат. Алинә Илназ кызы Заһитова, род. 18 мая 2002, Ижевск) — российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
4 простых шага для того, чтобы компостная куча "работала" зимой
Садоводство, цветоводство
4 простых шага для того, чтобы компостная куча "работала" зимой Аудио 
Пирог для ленивых: как приготовить вкусное блюдо всего за 40 минут
Еда и рецепты
Пирог для ленивых: как приготовить вкусное блюдо всего за 40 минут Аудио 
Популярное
Луна покинет Землю: что будет с нашим спутником

Луна постепенно уходит от Земли, но сможет ли наша планета удержать её до момента гибели Солнца?

Луна покинет Землю: что будет с нашим спутником
В каких случаях прогрев двигателя — не просто совет, а необходимость
Температура, при которой прогрев двигателя обязателен
Британский биолог: сознание может существовать и после смерти
4 простых шага для того, чтобы компостная куча "работала" зимой
ОФАБ-250ШЛ. Штурмовая осколочно-фугасная авиабомба с удочкой Дмитрий Плотников Санду проиграла выборы в Молдавии и стала президентом. Разве такое возможно? Любовь Степушова У американцев могут отнять газовые плиты Игорь Буккер
Старый складной нож в древней могиле озадачил археологов в Швеции
Чего не стоит делать, если у вас живёт кот
Какие зимние шины не справляются со своими задачами: итоги теста
Какие зимние шины не справляются со своими задачами: итоги теста
Последние материалы
Как создать летнюю атмосферу в доме даже зимой: советы по оформлению и декору
Футболист погиб в Перу после удара молнии
Как поднять настроение собаке: простые советы для хозяев
Жена Петросяна поставила хейтеров на место: проходите мимо молча
Лос-Кабос: где в Мексике найти рай для гурманов
ГАИ разъяснила, может ли сотрудник ДПС сесть в ваш автомобиль
Мейкап как искусство: выражайте себя через косметику
Тонкости кулинарии: удаляем запах и горечь из лука за считанные секунды
США давят на Евросоюз, требуя запрета российского палладия и титана: Европа рискует затормозить свою промышленность
Зеленский хочет втянуть Польшу в вооруженный конфликт с РФ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.