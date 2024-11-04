L'Equipe: тренер ПСЖ может сделать Сафонова первым номером

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Российский голкипер Матвей Сафонов может стать первым вратарём французского футбольного клуба ПСЖ.

Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Пукалик, CC BY-SA 3.0

Тренер Луис Энрике уже несколько недель раздумывает над тем, чтобы сделать первым номером Сафонова, а не итальянского спортсмена Джанлуиджи Доннарумму.

Недавно российский вратарь впервые с конца сентября вышел в стартовом составе на матч с "Лансом" в десятом туре чемпионата Франции и помог команде одержать победу со счетом 1:0.

После встречи главный тренер команды похвалил Сафонова, отметив, что он обеспечил ПСЖ "определенное превосходство", был "очень хорош".

Кстати, 6 ноября ПСЖ будет играть с мадридским "Атлетико" в ЛЧ и Сафонов может снова выйти в старте, пишет РБК Спорт.

Уточнения

Матве́й Евге́ньевич Сафо́нов (род. 25 февраля 1999, Краснодар) — российский футболист, вратарь французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной России. Мастер спорта России (2023).



«Пари́ Сен-Жерме́н» (фр. Paris Saint-Germain Football Club; французское произношение: ​ [paʁi sɛ̃ ʒɛʁmɛ̃]) или ПСЖ (фр. PSG) — французский профессиональный футбольный клуб из Парижа.

